PO, PiS, wybory, seriale… Jesteśmy jak dzieci

Ale chodzi tu nie tylko o postaci z bajek. U dzieci granica pomiędzy rzeczywistością a światem wyobrażonym jest niezwykle płynna. Potrafią one prowadzić wielogodzinne dialogi z fikcyjnymi postaciami albo przekonywać, że obok nich stoi najlepsza koleżanka, z którą dzielą się jedzeniem. Opowiadają jej wszystko, co widzą, co właśnie przeżywają. Czasem, gdy coś przeskrobią, zapewniają, że to nie one, tylko właśnie te fikcyjne postaci są temu winne. Z jednej strony bajki, z drugiej własne opowieści tworzą świat, w którym trudno orzec, co się dzieje naprawdę, a co jest częścią opowieści. A może to pytanie jest źle postawione? Może te opowieści są pierwotne?

Czymże innym są eposy, baśnie czy mity, również mity religijne, które miały tłumaczyć nasz świat i to, co dzieje się tu i teraz? Świat realny nasi przodkowie rozumieli właśnie poprzez te opowieści. Dziś wydaje nam się, że jesteśmy tacy mądrzy, tacy dorośli, że widzimy świat takim, jaki jest, a tylko dzieci i ludzie prości żyją w baśniach. Że tu, proszę, rakieta, samochód elektryczny, elektrownia jądrowa, smartfon, astrofizyka i teoria kwantowa sprawiają, że jesteśmy tacy nowocześni. Tyle tylko, że nawet scjentyzm, czyli wiara w to, iż jedynie nauka może nam dostarczyć pewną wiedzę, jest jedną z opowieści. Choć wierzymy, że jesteśmy tacy racjonalni i naukowi, nie jesteśmy w stanie zrozumieć niczego, czego nie może opisać nasz język, ani pojąć czegoś, czego nie jesteśmy w stanie porównać do czegoś, co potrafimy sobie wyobrazić.