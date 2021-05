Pech tym razem może się przydać

Miłośnicy planszówek od lat spierają się, czy istnieje coś takiego jak pech. Wiadomo przecież, że istnieją statystyki. Kiedy rzuca się kostką, prędzej czy później wypadnie niechciana jedynka. Na szczęście raz na sześć rzutów powinna trafić się szóstka. No, przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce to różnie bywa.

Komu wyjątkowo często trafiają się nieudane rzuty, powinien sięgnąć po „Monopoly dla pechowców". To specjalna edycja jednej z najbardziej znanych gier na świecie, zmodyfikowana tak, żeby i nieszczęśnicy mieli szansę na wygraną. Początkowo zabawa przebiega w sposób standardowy. Gracze rzucają kośćmi i krążą po planszy, kupując parcele, domki i hotele. Kiedy staną na cudzej posiadłości, muszą zapłacić jej właścicielowi czynsz, na szczęście zarabiają też na swoich gościach.

Jeśli grającemu przydarzy się coś niewesołego: trafi do więzienia, stanie na cudzym polu, dostanie karę lub nakaz opłacenia podatku, otrzyma specjalny żeton pechowca. Kiedy zbierze cztery takie żetony, może je wymienić na specjalny pionek odwracający wszelkie płatności. Teraz to rywale płacą mu za to, że goszczą go u siebie. Pechowiec może też ich zablokować i w ten sposób pozbawić kolejki, a nawet okraść z wybranej parceli. Pionek pechowca jest jednak przechodni. Każdy inny grac...

