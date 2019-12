Grodzki o Kaczyńskim: Po lekach umysł reaguje inaczej

Prezes PiS oświadczył w rozmowie z PAP, że ustawa o sądach powszechnych została znowelizowana o przepisy dyscyplinujące sędziów po to, by zapobiec "wysadzeniu w powietrze wymiaru sprawiedliwości".

Kaczyński uważa, że to, co się obecnie w nim dzieje, to anarchia.

- Sądownictwo w Polsce po prostu wypowiedziało posłuszeństwo nie jakiejkolwiek władzy, tylko obowiązującemu w Polsce prawu i wszystkim regułom, które tworzyły dotąd podstawy polskiego wymiaru sprawiedliwości - stwierdził szef partii rządzącej.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany o ocenę tych słów, życzył prezesowi "szybkiego powrotu do zdrowia".

- Jak bierze się silne leki przeciwbólowe, umysł człowieka naprawdę reaguje trochę inaczej - powiedział Grodzki.

Na początku grudnia Kaczyński przeszedł planowany zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego.