Niemieckie media zachwycone Lewandowskim

Z kolei "Bild" ocenia, że Lewandowski i Gnabry pokazali w meczu z Tottenhamem "klasę światową".

"Bild" zachwyca się pierwszą i drugą bramką Gnabry'ego, ale przede wszystkim golem na 2:1 Lewandowskiego.

"To co zrobił Lewandowski przy golu na 2:1 to prawdziwa atrakcja!" - pisze niemiecki dziennik.

"Dziewiąty mecz z rzędu, a on zdobywa bramkę... a nawet dwie" - zauważa "Bild".