TSUE chce wznowić prowadzenie rozpraw od 25 maja 2020 r.

- Co do zasady nadal obowiązywać będzie powszechny tryb pracy zdalnej. Decyzja ta jest zgodna z wydanym przez władze państwa przyjmującego zaleceniem, zachęcającym organy administracji i przedsiębiorstwa do pracy zdalnej przez cały okres wychodzenia z izolacji. Uwzględnia ona również fakt, że prowadzenie intensywnej działalności w trybie zdalnym jest obecnie możliwe. Zdecydowano także, że jeśli pozwoli na to sytuacja, w okresie od 25 maja do 15 lipca będą mogły odbywać się ponownie rozprawy - informują służby prasowe TSUE.