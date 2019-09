Andrzej Nogal o aferze hejterskiej w MS: adwokatura to nie agencja public relations

Specyficzną cechą najnowszej afery hejterskiej z Ministerstwa Sprawiedliwości jest to, że nie toczy się ona na płaszczyźnie stricte prawnej, a raczej medialno-politycznej. Póki co, nie zostały formalnie wszczęte postępowania karne, nie zostali przesłuchani świadkowie i nie ma zabezpieczonego sprzętu elektronicznego mniemanych sprawców (w związku oczywiście z obecną aferą). Nikogo też nie zatrzymano o świcie. A co do sędziów, podejrzewanych o udział w niej, to rzecznik dyscyplinarny nie zdążył jeszcze nawet poprosić ich o wyjaśnienia.

Ale są już czynni adwokaci poszczególnych dramatis personae – pomimo, że nie zostali jeszcze ustanowieni procesowo w konkretnych postępowaniach, a już zdążyli udzielić wielu wywiadów, komentarzy i oświadczeń dla mediów w imieniu swoich klientów. Pomyśleć by można, że nagle przenieśliśmy się z Polski do USA, bo to tam oglądaliśmy dotychczas konferencje prasowe obrońców, podczas głośnych procesów, urabiając opinię publiczną na rzecz swoich klientów. U nas zaś, raczej uważano, że procesowi sądowemu nie służy podgrzewanie emocji tłumu. Nie bez powodu na gmachu Sądu Najwyższego znalazła się jedna z łacińskich paremii: „Vanae voces populi non sunt audiendae" , co się tłumaczy, iż nie wolno słuchać sędziemu czczego głosu tłumu. Wymiar sprawiedliwości nie powinien bowiem działać pod presją zmiennej opinii publicznej, tegoż tłumu który znamy z Ewangelii – co w Niedzielę Palmową witał radośnie Chrystusa w Jerozolimie, by kilka dni potem domagać się jego ukrzyżowania.