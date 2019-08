Hejt dla państwa - komentuje Wojciech Tumidalski

Okazuje się, że lista sędziów z Iustitii spotykających się w Brukseli m.in. z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, która dyplomatyczną pocztą trafiła do Polski, dziwnym trafem wypłynęła na hejterskich profilach mediów społecznościowych, po czym objawiła się na posiedzeniu KRS. Szef KRS polecił ją skserować i dostarczyć wszystkim i także na jej podstawie rada decydowała o awansach. Np. sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda chciała trafić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale – jak to ujęła poseł Krystyna Pawłowicz - nie po to była reforma, żeby takie osoby najbezczelniej składały teraz zgłoszenia.