Wojciech Tumidalski: Władza przekroczyła granice prawa

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny nikogo nie zaskoczył, stwierdzając nieważność decyzji premiera, który zlecił Poczcie Polskiej organizację „wyborów kopertowych" z 10 maja. I nie ma znaczenia, że nie doszły one do skutku. Podobnego zdania byli wszyscy eksperci niezwiązani z obozem rządowym. Ta brzemienna w finansowe skutki decyzja podjęta została przez premiera rzekomo po to, by walczyć z koronawirusem. W imię tego wykluczono z procesu wyborczego PKW, nie baczono też na inne procedury gwarantujące prawidłowość wyborów. Tyle że rządzący muszą działać na podstawie prawa i w jego granicach. Póki nikt nie zmieni konstytucji, obowiązuje ona wszystkich, którzy władzę sprawują.

