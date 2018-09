Narodowy Program Wymiany Prezesów Adobe Stock

Wielkimi krokami zbliżają się obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Jak uczcić to wydarzenie? Okazałe państwowe uroczystości to banał. Bardziej nowatorskie są „ławki niepodległości", wymyślone przez resort obrony. Można będzie na nich usiąść i posłuchać piosenki o I Brygadzie Legionów Polskich marszałka Piłsudskiego. Ale to wciąż nie jest koncepcja na miarę 100-lecia.