Tomasz Pietryga: Jaki scenariusz na wybory

Coraz wyraźniejszy jest scenariusz wyborów prezydenckich zaplanowanych przez PiS. Pytanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek do Trybunału Konstytucyjnego to sygnał, że obóz władzy zaczyna odcinać wariant wyborów korespondencyjnych. Brak poparcia dla tej koncepcji przez Porozumienie Jarosława Gowina (co oznacza, że ustawa trafi do kosza), uruchomił głębszą kalkulację. Do PiS dotarło, że wybory korespondencyjne organizacyjnie nie są do przeprowadzenia w ciągu kilku dni, a nawet tygodni. Lista usterek jest tak duża, że forsowanie ich byłoby samobójcze. I nie chodzi wyłącznie o dotarcie do obywateli z kartami do głosowania i ich dostarczenie następnie przez Pocztę Polską do urn, ale też o liczenie głosów. Liczba komisji przy wyborach korespondencyjnych jest tak mała, że liczenie mogłoby zająć w największych okręgach ponad trzy miesiące. A to już recepta nie tylko na przedłużającą się awanturę polityczną (jeszcze większą niż obecnie), ale na uczynienie z wyborów parodii.

Poniżej dalsza część artykułu