Witek szuka alibi na przesunięcie wyborów na 17 lub 23 maja Marszałek Sejmu Elżbieta Witek Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Marszałek Sejmu w środę rano skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy ewentualne przesunięcie przez nią terminu wyborów o tydzień czy nieco dłużej, będzie sprzeczne bądź zgodne z konstytucją. To nic innego jak szukanie podkładki, by nie powiedzieć alibi.