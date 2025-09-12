Rzeczpospolita
Sondaż: Tylko Karol Nawrocki z zaufaniem ponad połowy Polaków

Prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Publikacja: 12.09.2025 07:26

Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński

Donald Tusk, Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z przeprowadzonego w dniach 21 sierpnia – 1 września badania wynika, że Karolowi Nawrockiemu ufa 52 proc. Polaków, a nieufność wobec niego wyraża 31 proc. 1 proc. ankietowanych deklaruje nieznajomość prezydenta. W stosunku do poprzedniego badania zaufanie do Nawrockiego wzrosło o 4 punkty procentowe. 

Ranking zaufania do polityków CBOS (21 sierpnia - 1 września)

Ranking zaufania do polityków CBOS (21 sierpnia - 1 września)

Foto: PAP

Sondaż: Polacy nie ufają Jarosławowi Kaczyńskiemu, Grzegorzowi Braunowi i Donaldowi Tuskowi

Drugie miejsce w badaniu zajmuje lider Nowej Nadziei, polityk Konfederacji Sławomir Mentzen. Mentzenowi ufa 44 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a nie ufa mu 33 proc. Nieznajomość Mentzena deklaruje 7 proc. ankietowanych.

Na podium jest jeszcze wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 43 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a nie ufa mu 35 proc. Sikorskiego nie zna 8 proc. respondentów. 

Po 40 proc. badanych ufa wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi oraz prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu. Trzaskowski notuje jednak znacznie większy poziom nieufności niż Kosiniak-Kamysz (47 proc. wobec 29 proc.). W stosunku do poprzedniego badania Kosiniak-Kamysz stracił 2 punkty procentowe zaufania, a Trzaskowski – 4 punkty procentowe. 

59 proc.

Tylu Polaków nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu

39 proc. badanych ufa wicemarszałkowi Sejmu, jednemu z liderów Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi (nie ufa mu 29 proc. badanych), a 36 proc. – marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni (nie ufa mu 43 proc. respondentów). Lider Razem Adrian Zandberg i premier Donald Tusk cieszą się zaufaniem 35 proc. badanych (Zandbergowi nie ufa 23 proc. ankietowanych, Tuskowi – 54 proc.). Byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 32 proc. ankietowanych (nie ufa mu 52 proc.), a Mariuszowi Błaszczakowi, byłemu wicepremierowi i ministrowi obrony, oraz prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa po 30 proc. respondentów (nie ufa im – odpowiednio – 41 i 59 proc.). 

Czytaj więcej

Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka
Nowy sondaż partyjny: KO ucieka PiS. Dramat koalicjantów Donalda Tuska

Kaczyński jest politykiem, który notuje najwyższy poziom nieufności. Drugi w rankingu nieufności jest lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (nie ufa mu 56 proc., ufa – 23 proc.). Trzeci w tym zestawieniu jest Donald Tusk, a czwarty – Mateusz Morawiecki.

Sondaż: Co drugi Polak nie zna ministra finansów Andrzeja Domańskiego

Najsłabiej identyfikowani przez badanych politycy to m.in. członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego – szef kancelarii Zbigniew Bogucki (nie zna go 59 proc. badanych) oraz szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker (nie zna go 53 proc. badanych). 50 proc. ankietowanych nie zna ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, a 48 proc. – ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Jedynymi politykami, których znają wszyscy respondenci, są Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. 

