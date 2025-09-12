Z przeprowadzonego w dniach 21 sierpnia – 1 września badania wynika, że Karolowi Nawrockiemu ufa 52 proc. Polaków, a nieufność wobec niego wyraża 31 proc. 1 proc. ankietowanych deklaruje nieznajomość prezydenta. W stosunku do poprzedniego badania zaufanie do Nawrockiego wzrosło o 4 punkty procentowe.

Ranking zaufania do polityków CBOS (21 sierpnia - 1 września) Foto: PAP

Sondaż: Polacy nie ufają Jarosławowi Kaczyńskiemu, Grzegorzowi Braunowi i Donaldowi Tuskowi

Drugie miejsce w badaniu zajmuje lider Nowej Nadziei, polityk Konfederacji Sławomir Mentzen. Mentzenowi ufa 44 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a nie ufa mu 33 proc. Nieznajomość Mentzena deklaruje 7 proc. ankietowanych.

Na podium jest jeszcze wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 43 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a nie ufa mu 35 proc. Sikorskiego nie zna 8 proc. respondentów.