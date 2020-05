Czy wybory prezydenckie mogą się odbyć w sobotę 23 maja?

Jeśli nie najbliższa niedziela, to kiedy? Sejm dodał do ustawy poprawkę, że marszałek Sejmu może przesunąć termin wyborów, przy zachowaniu terminów przeprowadzenia wyborów prezydenta określonych w Konstytucji. Przyznanie takiego uprawnienia budzi jednak duże wątpliwości konstytucjonalistów.

Wielu powie, że sobota to dzień wolny od pracy, bo nie pracujemy jak w niedzielę. Owszem raczej nie pracujemy - ale jak wyjaśnia prof. Arkadiusz Sobczyk, sobota jest dniem pracy, a to że w wielu instytucjach, zakładach nie pracuje się w soboty to kwestia porozumień zakładowych czy układów zbiorowych. I tu może być wykorzystane nowe uprawnienie premiera, który mógłby nadać sobocie 23 maja status dnia wolnego od pracy. A gdyby nawet uznano, że ostatnim dniem dopuszczonym przez Konstytucję jest piątek 22 maja, to piątek mógłby uzyskać status dnia wolnego.