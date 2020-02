Robert Gwiazdowski: Zegarek sędziego

Może zgłaszane od lat pomysły, że stanowisko sędziego powinno być „koroną" zawodów prawniczych, warte są w końcu rozważenia?

Przeczytałem ze zdumieniem pogląd, że PiS sięgnął po sfrustrowanych „ludzi". Śpieszę wyjaśnić, że autorowi chodziło o sędziów, o których chyba dla zmyłki napisał „ludzie". Skąd „ci ludzie" się wzięli? Czyżby PiS stanowiska w sądach zaczął obsadzać partyjnymi działaczami bez żadnego przygotowania jak – nie przymierzając – w spółkach Skarbu Państwa? No właśnie nie. Ci wszyscy „ludzie" są przecież sędziami. Powołanymi wiele lat temu. Bynajmniej nie przez PiS, tylko przez kolejnych prezydentów na wniosek niezależnej (jeszcze wówczas) Krajowej Rady Sądownictwa.

Ponoć ci „frustraci" to marginalna mniejszość. Być może. Proszę to jednak powiedzieć podsądnym, którzy akurat na nich trafili. Ile spraw prowadzili oni przez swoją karierę? Ilu ludzi skrzywdzili? Nie wiadomo, bo na stronach sądów nie ma o tym informacji. A to właśnie informacje o tym, jakie wyroki i w jakich sprawach wydawał jaki sędzia, są ważniejsze niż informacja o tym, jaki s...

