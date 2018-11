Kiedy tunel foliowy to obiekt budowlany - wyrok NSA

Obiekt budowlany może być uznany za tunel foliowy, gdy spełnia funkcje takiego urządzenia.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ustalił, że na jednej z posesji znajduje się obiekt wykonany ze stalowych słupów ustawionych na utwardzeniu z kostki betonowej, z dachem i ścianami przykrytymi plandekowym brezentem z tworzywa sztucznego. Uznał, że jest to obiekt budowlany, a ponieważ został postawiony samowolnie, inwestor nie przedłożył zaś dokumentów umożliwiających legalizację, inspektor nakazał rozbiórkę.

W odwołaniu do łódzkiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego właściciel obiektu stwierdził, że jest to tunel foliowy o lekkiej konstrukcji aluminiowej, na dowód czego załączył specyfikację handlową. Nie jest trwale związany z gruntem, służy do hodowli i przetrzymywania kwiatów. Zgodnie z ustawą –Prawo budowlane tunele foliowe nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Łódzki inspektor stwierdził, że jako niepołączony trwale z gruntem jest to tymczasowy obiekt budowlany wymagający zgłoszenia. Gdy jednak inwestor zamierzał go wykorzystywać ponad 120 dni, potrzebne było pozwolenie na budowę. Poprzednia właścicielka nieruchomości wyjaśniła, że namiot (tunel foliowy) powstał w 2012 r. Nadzór budowlany zainteresował się nim na skutek skarg okolicznych mieszkańców w 2015 r. A ponieważ właściciel nie miał ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę i nie złożył dokumentów do legalizacji, była to samowola budowlana i należało nakazać rozbiórkę.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a następnie w skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego właściciel tunelu foliowego argumentował, że nie jest to żaden obiekt budowlany, również tymczasowy, podlegający regulacjom prawa budowlanego. Jest to urządzenie typowo rolniczo-ogrodnicze, które nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wykorzystywane sezonowo, służy do przechowywania kwiatów i może być przeniesione w inne miejsce, a także poszerzone lub zmniejszone. Nie ma możliwości założenia jakichkolwiek instalacji, gdyż dach i ściany są wyłożone folią i brezentem. Brezent i folia są materiałami lekkimi, które można łatwo złożyć w celu przeniesienia tunelu. Skoro tunel foliowy nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, to nie podlega nadzorowi budowlanemu. Prowadzone postępowanie w sprawie legalności obiektu jest więc bezprzedmiotowe – podsumował skarżący.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ustalił, że sporny obiekt nie może być zaliczony do obiektów tymczasowych wymagających jedynie zgłoszenia. Nie jest wprawdzie połączony trwale z gruntem, ale nie został rozebrany ani przeniesiony w inne miejsce w terminie do 120 dni. Wymagał więc pozwolenia na budowę, natomiast aktualne przepisy prawa budowlanego umożliwiają jego legalizację. Nakaz rozbiórki był więc uzasadniony.

NSA zaakceptował ten wyrok i oddalił skargę kasacyjną. Tunel foliowy jest rzeczywiście typowym urządzeniem rolniczym i ogrodniczym, ale służącym przyspieszonej wegetacji roślin, rodzajem cieplarni foliowej. Nie ma ogrzewania ani sztucznego światła, a rośliny są sadzone bezpośrednio do gruntu. Tymczasem w tym przypadku dach i ściany wykonano z brezentu i tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła, obiekt posadowiono na utwardzeniu z kostki brukowej, a właściciel prowadzi tam kwiaciarnię, sprzedaż roślin, nawozów, akcesoriów ogrodniczych i innych artykułów. Nie jest to więc tunel foliowy. Nakaz rozbiórki był zatem uzasadniony – orzekł NSA w wydanym ostatnio wyroku. ©?

Sygnatura akt: II OSK 2513/16

