Nagroda im. Jerzego Giedroycia: Uznanie dla Adolfa Juzwenki

Wybitny historyk, dyrektor Ossolineum jest tegorocznym laureatem nagrody.

– Kapituła przyznała w tym roku Nagrodę im. Jerzego Giedroycia doktorowi Adolfowi Juzwence, wieloletniemu dyrektorowi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – ogłosił podczas uroczystości w Pałacu Rzeczypospolitej Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej" i przewodniczący Kapituły Nagrody.

– Jerzy Giedroyć odszedł w 2000 r., ale zostawił przesłanie przyjaźni i wsparcia dla narodów Europy Wschodniej oraz troski o dobre stosunki i wspieranie wszelkich działań na rzecz wolności i demokracji na wschód od Wisły - podkreślał.

Jak dodała Hanna Wawrowska, sekretarz Kapituły Nagrody.

– Kapituła XVIII edycji nagrody przyznała ją Adolfowi Juzwence za „Jego wielkie zasługi dla przywrócenia wielkości Ossolineum oraz dla samego Ossolineum na 201 rok jego istnienia".

– W tym roku do nagrody Kapituła nominowała pięć osób: poza Adolfem Juzwenką były to: ukrainistka, tłumaczka i literaturoznawczyni prof. Aleksandra Hnatiuk, dr Wiera Meniok i Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza" z Drohobycza, Piotr Kłoczowski, historyk literatury, wydawca i kurator wystaw, oraz Andrzej Peciak, wydawca, inicjator serii książek „W kręgu paryskiej »Kultury«" – powiedziała Hanna Wawrowska.

Laudację wygłosił Jan Malicki, w okresie PRL działacz opozycji i publicysta, od 1990 r. dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

– Nagroda im. Jerzego Giedroycia niesie w sobie w tegorocznej edycji dwa nadzwyczajne symbole – powiedział.

– Pierwszym jest osoba samego laureata, dr. Adolfa Juzwenki, który dołączył do grona wybitnych lwowskich dyrektorów Ossolineum i jest dla nas wzorem patrioty, działacza publicznego i obywatela.

Od 1990 r. dyrektor Biblioteki Ossolineum, a następnie autor idei przywrócenia fundacji narodowej, później po ustanowieniu fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – został jego dyrektorem.

– To jego dziełem jest nowy wygląd oraz nowa, pełna rozmachu idea dawnego i nowego Ossolineum jednocześnie: dźwignięcie biblioteki, stworzenie Muzeum „Pana Tadeusza", odzyskania wydawnictwa oraz prawnego przywrócenia do życia i budowy gmachu Muzeum XX Lubomirskich, kiedyś kluczowej części dawnego Ossolineum – mówił Jan Malicki. – Doprowadził również do budowy nowego typu stosunków z dawnym Ossolineum we Lwowie, gdzie mieści się najważniejsza na Ukrainie Narodowa Biblioteka Naukowa im. Stefanyka, włącznie z utworzeniem tam przedstawicielstwa Ossolineum. Jak zauważył Jan Malicki, drugim symbolem tegorocznej nagrody jest sam Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

– Został on stworzony w 1817 r., kiedy po rozbiorach, po zniknięciu z mapy największego państwa Europy Środkowej, kiedy naród upadał na duchu, kiedy padały nadzieje, kiedy brakło sił i nadziei – mówił. – I wtedy właśnie Józef Maksymilian Ossoliński powołał wielką instytucję, która miała strzec i gromadzić pamiątki historii i kultury narodu polskiego. Ossolineum, które rok temu obchodziło 200-lecie, jest dla nas niedoścignionym wzorem instytucji narodowej, jakiej zasług dla Polski i Polaków nie można przecenić.

Uroczystość wręczenia nagrody została objęta patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w programie obchodów stulecie odzyskania niepodległości Niepodległa.

