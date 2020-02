Sondaż: 40 proc. Polaków chce finansowania TVP tylko z reklam

Opozycja chciała, aby 1,95 mld zł zamiast na TVP przekazać na onkologię. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej została odrzucona przez Senat, ale Sejm przyjął ją ponownie na posiedzeniu 13 lutego. Ustawa trafiła do prezydenta, który - jak wynika z informacji "Rzeczpospolitej" - nie podjął jeszcze decyzji co do tego czy nowelizację ustaw podpisze, zawetuje, czy skieruje do TK.

Poniżej dalsza część artykułu