Allegro: spektakularny debiut, potem drastyczna przecena

Obserwowana w ostatnich dniach wyprzedaż akcji Allegro była pokłosiem szerszej przeceny beneficjentów Covidu. Informacją, która pogłębiła wyprzedaż, były też doniesienia z ostatnich dni dotyczące niepewnych losów InPostu. Na rynku pojawiły się informacje, jakoby zainteresowany przejęciem tego aktywa był Amazon, który coraz mocniej przymierza się do wejścia na nasz rynek. Jak informował „Puls Biznesu", Amazon i InPost zaczęły już współpracę operacyjną w zakresie dostaw zakupów do paczkomatów polskiej firmy.

Eksperci o transakcji

– Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo skorzystania przez Allegro z prawa pierwokupu InPostu, to zależy to od wyceny InPostu, ryzyko emisji nie jest wykluczone. Trzeba jednak pamiętać, że Allegro generuje dużo gotówki, więc płatności może rozłożyć na kilka lat, a przecież nie musi przejmować całej spółki – komentuje Paweł Szpigiel, ekspert BM mBanku. Dodaje, że jeśli chodzi o ewentualną budowę własnej sieci, to miałoby to sens w kwestii kosztów (koszt paczkomatu eksperci szacują na ok. 100 tys. zł).