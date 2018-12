Serwisy Grupy Gremi rosną w tempie ponad 25 proc. rok do roku

Rekordowa liczba ponad 3,7 miliona użytkowników odwiedziła w listopadzie serwisy internetowe Grupy Gremi rp.pl i parkiet.com - wynika z danych Gemius/PBI. Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników i zasięg Grupa Gremi wyprzedziła tym samym w kategorii Biznes Finanse Prawo Grupę Bankier.pl skupiającą serwisy Bonnier Business Polska.

Dynamika jest bardzo widoczna - w porównaniu do listopada 2017 r. o niemal 26 proc. zwiększyła się liczba użytkowników serwisów Grupy Gremi (z 2,9 do 3,7 mln), a o 24,6 proc. wzrosła liczba odsłon (z 12,7 mln do 15,9 mln). Zasięg serwisów Grupy, czyli ich udział w rynku wyniósł w ubiegłym miesiącu 13,2 proc. i jest to wynik lepszy o 2,6 punktu proc. rok do roku. Imponujący jest też wzrost liczby tych użytkowników witryn rp.pl i parkiet.com, którzy korzystają z urządzeń mobilnych. W listopadzie było ich 2,2 mln - aż o 72 proc. więcej, niż w ubiegłym roku.

- Nasze witryny rosną w średnim tempie ponad 25 procent rocznie. Ta dynamika jest kolejnym wymiernym efektem wdrażania strategii ”digital first”. Łączymy siłę marki, technologii oraz danych analitycznych. Tworzymy ciekawe, sprofilowane serwisy tematyczne, dostosowane do potrzeb konkretnych odbiorców, kładziemy nacisk na responsywną prezentację treści na urządzeniach mobilnych i bardzo dokładnie badamy preferencje naszych użytkowników tak, by jak najdokładniej odpowiadać na najnowsze wyzwania w segmencie Biznes Finanse Prawo, w którym się specjalizujemy - mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media S.A.

Sam serwis rp.pl był także liderem w listopadzie wśród witryn dzienników ogólnopolskich w kategorii BFP. Zajął pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o ilość użytkowników, liczbę odsłon i udział w rynku. W ubiegłym miesiącu portal miał 3,6 mln użytkowników oraz 14,1 mln odsłon - odpowiednio o 24,3 i 34 proc. więcej, niż w listopadzie 2017 r., co jest najlepszym wynikiem w historii witryny. Udział w rynku rp.pl wyniósł 12,7 proc., o 2,4 punktu proc. więcej r/r. Jeżeli chodzi o użytkowników i zasięg wśród internautów serwis rp.pl wyprzedził choćby uznane w tym segmencie serwisy bankier.pl czy gazetaprawna.pl.

- To jest po prostu potwierdzenie - najważniejsze, bo przez naszych Czytelników - jakości, rzetelności i wiarygodności treści publikowanych na rp.pl. To także powód do dumy dla całej redakcji, szczególnie przy tak silnej konkurencji, ale i wyzwanie, aby grono naszych czytelników jeszcze bardziej się powiększyło, mówi Cezary Szymanek, redaktor naczelny rp.pl.

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i ComPress S.A., 49 proc. w spółce prowadzącej serwis Kariera.pl oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.

