Spojrzenie z kanapy na las

Najnowsze wytyczne dotyczące walki z koronawirusem sprawiły, że reprezentanci Polski znaleźli się w trudnej sytuacji. Stadiony, siłownie i hale są zamknięte od kilkunastu dni. Teraz lista zakazów powiększyła się o wstęp do lasu, minister zdrowia Łukasz Szumowski zabronił też aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Zawodowym sportowcom zostały tylko półśrodki.

Jeden z polskich medalistów olimpijskich jeździ na stadion i liczy, że nie znajdzie go tam patrol policji. Inny pożyczył klucz do szkolnej siłowni. Oszczepnik Marcin Krukowski zamknął się na działce za miastem, tyczkarz Paweł Wojciechowski korzysta z siłowni w domu teściów. Biegacze inwestują w bieżnie pokojowe oraz trenażery, tenisistka Iga Świątek pracuje w domu na ergometrze wioślarskim. Wszystko to jednak treningi podtrzymujące. O prawdziwej pracy nie ma mowy.