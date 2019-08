Kukiz na listach PSL? Wątpi w porozumienie z narodowcami

Paweł Kukiz zamieścił dziś na Facebooku wpis informujący o dokonaniu francuskiego wynalazcy Franky'ego Zapaty, który przeleciał dziś na flyboardzie nad kanałem La Manche. "UWAGA! Mam informację z rządowych kuluarów - lada dzień wchodzimy do gry i będzie przelot nad Bałtykiem!" - napisał lider Kukiz'15 na grafice, do której doklejono twarz marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Pod wpisem pojawił się komentarz jednego z internautów, który napisał, że nikt nie zagłosuje na Kukiz'15, jeśli partia przyłączy się do PSL.

"Pan jednej rzeczy nie rozumie. Nie wchodzę do PSL. Korzystam z ich list, bo sam nie mam ani czasu ani środków, by zebrać 130 tysięcy podpisów by stworzyć własne. Taka jest ordynacja. Jeśli np. Pan chciałby od siebie z okręgu startować do Sejmu, to musi Pan w 21 okręgach w Polsce stworzyć 21 list, na każdą wpisać po minimum 10 osób, czyli 210 ( z czego 30% kobiet), zebrać 130 tysięcy podpisów i przekroczyć 5% próg.I wtedy ma Pan szanse by zostać posłem :-). A ja - powtarzam - nie mam ani czasu ani środków, by taki "manewr" wykonać" - odpisał Kukiz'15.