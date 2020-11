Lekko, łatwo i przyjemnie

Ten mecz bardziej przypominał sparing niż grę o awans do EuroBasketu i to nie tylko ze względu na puste trybuny hali w Walencji. Do takiego obrazka kibice w dobie koronawirusa zdążyli już przywyknąć. Dobrze, że FIBA zdecydowała się na granie w „bańkach” i eliminacje w ogóle się odbywają. Spotkanie wyglądało na towarzyskie ze względu na różnicę kilku klas, dzielących oba zespoły.

Polacy grali spokojnie, momentami z polotem i finezją. Prowadzeni od sześciu lat przez Mike'a Taylora rozumieli się bardzo dobrze i nie widać było po nich braków AJ Slaughtera (problemy ze zdrowiem), Adama Waczyńskiego (konflikt z prezesem PZKosz Radosławem Piesiewiczem) oraz Mateusza Ponitki.

Ten ostatni wyprosił wolne u trenera Zenita Sankt Petersburg i przeleciał rejsowym samolotem przez całą Europę, startując tuż po meczu Euroligi w Kownie, żeby na miejscu w Walencji dowiedzieć się, że nie może zagrać. Zawodnik reprezentacji Polski zakażenie koronawirusem przeszedł w październiku, a mimo to test wykonany na miejscu w Hiszpanii dał niejednoznaczny wynik i Ponitka nie mógł zagrać. Dobrze, że na jego pozycji reprezentacja Polski ma kilku innych, klasowych zawodników. Świetnie od pierwszych minut grał Michał Michalak, tak samo jak Jarosław Zyskowski i Michał Sokołowski. Polacy trafiali z dystansu i spod kosza, byli zwykle o tempo szybsi od zdezorientowanych Rumunów. Przechwytywali ich podania i wyprowadzali kontrataki.

U rywali widać było brak zgrania. Rzucało się w oczy, że liga rumuńska jeszcze nie zaczęła sezonu. Kilku graczy nie mogło zagrać z powodu dodatnich wyników testów na koronawirusa, a ich zastępcy nie potrafili się przeciwstawić Polakom.

Zawodnicy Mike'a Taylora grali dobrze w obronie, wypychali rywali spod kosza, a ci pudłowali rzuty z dystansu. Pierwsze punkty zdobyli po około sześciu minutach meczu, kiedy przegrywali już 0:12.

Selekcjoner reprezentacji Polski wpuścił w tym meczu na parkiet wszystkich zawodników i każdy z nich zdobył swoje punkty. Najbardziej emocjonujący moment zdarzył się w drugiej połowie, gdy Tomasz Gielo po starciu z rywalem pobiegł do ławki rezerwowych, trzymając się za bark. Zawodnik po meczu był jednak dobrej myśli i ma nadzieję na występ w następnym meczu.

Spotkanie z Rumunią było dobrym przetarciem przed dużo trudniejszym spotkaniem, które czeka biało-czerwonych w poniedziałek, kiedy rywalem Polaków będzie reprezentacja Izraela. Na szczęście do składu powinien już wrócić wtedy Ponitka.

Reprezentacja Polski po zwycięstwie w sobotę ma bilans spotkań 2-1 i jest bardzo blisko awansu na ME. Do turnieju awansują trzy z czterech drużyn Grupy A.