Więcej pielgrzymów na Jasnej Górze

W 2019 roku w 190 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział 752 tys. 360 osób. Najliczniejsze pielgrzymki to m. in. Rodziny „Radia Maryja", motocyklistów, Odnowy w Duchu Świętym, Anonimowych Alkoholików, rolników, Ludzi Pracy, Kół Żywego Różańca, szkół im. Jana Pawła II.

Na Jasną Górę przyszło też aż 300 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 133 tys. osób. - Warto zauważyć, że do sanktuarium dotarto także 11 tys. 250 osób w pielgrzymkach rowerowych, 413 osób w pielgrzymkach biegowych, 25 ułanów w pielgrzymkach konnych i 181 osób na rolkach – wylicza biuro prasowe częstochowskiego sanktuarium.

Byli to m. in. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy; abp Jan Romeo Pawłowski, Delegat ds. Nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej i abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Z danych sanktuarium wynika, że na Jasnej Górze pielgrzymi bardzo chętnie przystępują do sakramentów. Tamtejsi spowiednicy poświęcili pielgrzymom 27 462 godziny służąc w konfesjonale, kapłani odprawili 50 916 mszy świętych.

- To wielka radość, że Polacy są tak mocno przywiązani do Matki Bożej, traktują ją jak swoją matkę, dlatego tak licznie ją odwiedzają, by powierzać Maryi swoje życie i sprawy. Naszą bliskość z Matką Bożą podkreślił papież Franciszek mówiąc, że na Jasnej Górze, pod matczynym spojrzeniem Maryi, można zrozumieć duchowy sens pielgrzymowania narodu polskiego" – powiedział o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry.