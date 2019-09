Bez "osób niezamężnych". Krakowska kuria zmienia oświadczenie w sprawie zwolnień

W obu wersjach tekstu Kuria Metropolitalna oświadczyła, że pani Joanna Adamik 10 sierpnia w piśmie skierowanym na ręce metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego poprosiła o zwolnienie jej z obowiązków. "Prośba została przyjęta z uwzględnieniem ustaleń co do trybu rozwiązania współpracy zawartych w umowie oraz przepisów prawa" - czytamy w poniedziałkowej wersji oświadczenia.

W niedzielę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapowiedział, że zwróci się do kurii z prośbą o dobrowolne wyjaśnienia w sprawie trzech zwolnionych pracownic zespołu prasowego.

Po pierwszym oświadczenia krakowskiej kurii wymieniona w nim Joanna Adamik odniosła się do sprawy na Facebooku. Napisała, iż "nareszcie wie", że ona i inna pracownica biura zostały zwolnione za to, że "z wyboru" nie mają mężów, a "będąc praktykującymi katoliczkami" wychowują adoptowane dzieci i są "rodzinami zastępczymi dla innych dzieciaków". Według Adamik, trzecia pracownica biura została zwolniona "tylko za to, że nie ma męża ani dzieci". "Wolno nam iść z dziećmi jutro na niedzielną Mszę św., czy najpierw musimy znaleźć mężów?" - pytała Adamik.