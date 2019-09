"Są osobami niezamężnymi". Krakowska kuria zwalnia pracownice

Portal lovekrakow.pl poinformował, że 19 września pięć kobiet tworzących zespół prasowy Archidiecezji Krakowskiej dowiedziało się, iż decyzją metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego 1 października straci pracę. W sobotę do sprawy odniosła się Kuria Metropolitalna w Krakowie.

Oświadczenie stwierdza, że pani Joanna Adamik 10 sierpnia w piśmie skierowanym do arcybiskupa poprosiła o zwolnienie jej obowiązków. "Ta prośba została ostatecznie przyjęta w dniu 19 bm., przy zachowaniu umownego (miesięcznego) trybu wypowiedzenia i wynagrodzenia, pomimo rezygnacji ze świadczenia pracy" - oświadczyła kuria.

Wymieniona w oświadczeniu krakowskiej kurii Joanna Adamik odniosła się do sprawy na Facebooku. Napisała, iż "nareszcie wie", że ona i inna pracownica biura zostały zwolnione za to, że "z wyboru" nie mają mężów, a "będąc praktykującymi katoliczkami" wychowują adoptowane dzieci i są "rodzinami zastępczymi dla innych dzieciaków". Według Adamik, trzecia pracownica biura została zwolniona "tylko za to, że nie ma męża ani dzieci".

"Czy mamy rozumieć, że wierzące, praktykujące samotne matki, także adopcyjne, nie mają miejsca w Kościele katolickim i nie mogą mu służyć? Gdzie to jest napisane w Piśmie Świętym lub Katechizmie Kościoła?" - zapytała. "Stracić pracę za brak męża..." - dodała.

Adamik zaznaczyła, że abp Jędraszewski odwiedził ją w domu i zna dzieci jej oraz drugiej zwolnionej pracownicy biura prasowego, której córkę w zeszłym roku ochrzcił. "Dzieci go uwielbiały i od czwartku nie mogą uwierzyć, że ich kochany Ksiądz je porzucił" - napisała Adamik.

Zapytała, czy "jakiś mądry kapłan" może jej tę sytuację wytłumaczyć. "Wolno nam iść z dziećmi jutro na niedzielną Mszę św., czy najpierw musimy znaleźć mężów?" - spytała.