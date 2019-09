RMF: Prezydent odebrał order księdzu skazanemu za pedofilię

O odebranie odznaczenia zwrócił się do Andrzeja Dudy Piotr Halliop, który wcześniej zgłaszał władzom m.in. KUL i lubelskiej kurii molestowanie go przez duchownego. W marcu br. sądy zdecydował w procesie cywilnym, że ksiądz ma przeprosić mężczyznę - ks. Słomka uczynił to, wysyłając list polecony. Przeprosił za „naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności oraz nietykalności cielesnej, które nastąpiły w latach 1986-1994”.

Halliop zwrócił się z prośbą do prezydenta o odebranie duchownemu odznaczenia państwowego w maju. „Sprawa została przekazana do zaopiniowania przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski” - potwierdziła wówczas Kancelaria Prezydenta RP.

Jak twierdzi RMF FM, komunikat o odebraniu orderu ma być opublikowany przez Kancelarię jeszcze w poniedziałek.