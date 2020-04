Koreańskie testy na koronawirusa mało wiarygodne

Dostawę szybkich testów antygenowych zapowiedział w drugiej połowie tygodnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", jeszcze w tym tygodniu do Polski dotrze ok. 50 tys. testów, które według wiceministra dają wynik w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Niebawem ma zostać wysłane kolejnych kilkadziesiąt tysięcy.

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że resort zdrowia zdecydował się zakupić je w Korei, a nie, jak inne państwa, w Chinach. – Negatywne doświadczenia z testami antygenowymi miały kraje, które zakupiły je od Chińczyków. Te koreańskie są o wiele skuteczniejsze – mówi wysoki urzędnik ministerstwa. Eksperci mają jednak wątpliwości co do wiarygodności takich badań.

– To testy antygenowe, czyli szukające białek otoczki wirusa. Spodziewam się, że ich czułość będzie niewiele wyższa, niż dotychczas stosowanych szybkich testów na przeciwciała, a na pewno niższa niż testów molekularnych. Nie możemy w pełni ufać wynikom zarówno ujemnym, jak i potencjalnie fałszywie dodatnim – uważa dr Matylda Kłudkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

– Niska czułość testu przy niejasnej specyficzności czyni wartość diagnostyczną metody w warunkach klinicznych mało wartościową. Niska wartość diagnostyczna takich testów nie upoważnia do tego, byśmy wydawali na nie publiczne pieniądze – uważa gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

– W tej chwili powinniśmy robić wszystko, by zwiększać bazę laboratoriów wykonujących badania metodami molekularnymi. I inwestować w odczynniki do szybkich testów molekularnych, które dają wynik w 40 min – 1h i których czułość jest porównywalna do klasycznych, ale znacznie wyższa niż testów kasetkowych – uważa dr Kłudkowska.