Koronawirus. Włochy: Rząd łagodzi obostrzenia. Włosi pójdą do kina

W ostatnim czasie tempo transmisji wirusa we Włoszech zwolniło co - w połączeniu z postępami realizowanego we Włoszech programu szczepień - skłoniło władze w Rzymie do złagodzenia obostrzeń.

Wirusolodzy ostrzegają jednak, że rząd wysyła sygnał "otwieramy wszystko" choć sytuacja nie znalazła się jeszcze pod kontrolą.

We Włoszech nadal ma obowiązywać jednak godzina policyjna przeciwko czemu protestuje Liga Matteo Salviniego.