Skuteczna „koniakowa dyplomacja” Francji

Aspekt gospodarczy wizyty prezydenta Chin we Francji, pierwszej od 5 lat, dotyczył śledztwa Komisji Europejskiej w sprawie publicznych dopłat do produkcji chińskich e-aut, które zalały kraje Unii, a na gigantycznych placach portu w Antwerpii nie ma już wolnych miejsc. Drugim tematem, ważniejszym dla Francji, było śledztwo podjęte w Pekinie w reakcji na postępowanie Brukseli, dotyczące zaniżania przez Francję cen w eksporcie dwóch alkoholi — koniaku i armaniaku.

Gospodarze zrobili wszystko, aby uzyskać przychylne podejście chińskiego gościa, od powitania go na lotnisku przez premiera Gabriela Attala, przez przyjęcie w Pałacu Elizejskim, po uroczyste pożegnanie z eskortą wojskową. W ramach oficjalnej części wizyty doszło do wymiany prezentów: gospodarz otrzymał wypchanego ptaka, książki po francusku wydane w Chinach i obraz, a podarował gościowi pierwsze tomy dzieł Victoria Hugo, pierwszy słownik francusko-chiński, szklany wazon Amboise i dwie butelki koniaku: Hennessy X.O. i luksusowy Louis XIII Rémy Martin (w cenie od 3750 do 50 tys. euro, eksportowany od 1876 r.).

Emmanuel Macron zabrał Xi Jinpinga w Pireneje

Zorganizowano nawet wypad w Pireneje, gdzie kiedyś Emmanuel Macron jako chłopiec spędzał wakacje i odwiedzał babcię. W Pirenejach obaj przywódcy z żonami obejrzeli występ miejscowych tancerzy w strojach ludowych, a w restauracji zjedli posiłek z typowych dań, szynki i serów, popijając armaniakiem. Tam też były prezenty. Gospodarz podarował gościowi koce z wełny owiec pirenejskich, berety, żółtą koszulkę lidera wyścigu Tour de France, butelkę armaniaku i czerwonego wina Cornas 2008, rocznik olimpiady w Pekinie. Gość obiecał zareklamować u siebie miejscową szynkę, zapewnił też, że bardzo lubi francuskie sery.

Wszystkie te działania maiły stworzyć atmosferę zażyłości, pozwalającej zapewnić przyjazny, bardzo szczery dialog — podkreślały francuskie media. Ta „koniakowa dyplomacja” odniosła skutek. Emmanuel Macron stwierdził po długiej rozmowie z Xi Jinpingiem, że Chiny nie są za obłożeniem zapobiegawczym cłem europejskich alkoholi.