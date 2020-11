Koronawirus w Polsce: O ile wzrosła dobowa liczba zakażeń koronawirusem w ciągu tygodnia Fotorzepa, Robert Gardziński

Liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby w Polsce w porównaniu do czwartku przed tygodniem wzrosła o 5457 co oznacza wzrost liczby zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia o 25,23 proc.