Rosjanie przejęli wioskę w Gruzji? Tbilisi zaprzecza

Doniesienia o tym, że rosyjskie wojska wjechały głębiej na terytorium kontrolowane przez Tbilisi, pojawiły się, gdy Luda Salia, lokalna mieszkanka, napisała na Facebooku, że grupa uzbrojonych mężczyzn weszła na podwórza kilku gospodarstw na obrzeżach wioski. Historia szybko została podchwycona przez lokalne i krajowe media.

Szef misji obserwacyjnej UE w Gruzji, Duńczyk Erik Hoeg, zaprzeczył jednak tym doniesieniom na Twitterze. Zapewnił, że na miejscu nie odnotowano żadnych incydentów i żadnej zwiększonej aktywności na granicy.

#EUMM patrols are currently monitoring in the area of Didi Khurvaleti. No signs of new borderisation activities. Security actors are present but we register no incidents. All mechanisms, including Hotline, are being used to ensure communication.