Jednocześnie zagrożona zostałaby duża miejscowość Pokrowsk i tamtejszy węzeł dróg. Ten rejon jako miejsce możliwego, rosyjskiego ataku wskazywał niedawno szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, gen. Kyryło Budanow. Mówił jednak o przełomie maja i czerwca, nikt nie mógł przewidzieć takich kłopotów obecnie, z powodu braku koordynacji dwóch ukraińskich oddziałów.

Kijów natychmiast wysłał kolejną brygadę ze swoich rezerw do ataku na Oczeretne. Ale Rosjanie też zdają sobie sprawę z cenności niespodziewanej zdobyczy. Na tym odcinku frontu ich dowódcy również mają rezerwy, większe od ukraińskich, w tym oddziały pancerne. Jeśli ruszą one do ataku, w stepowym terenie sytuacja Ukraińców będzie trudna.

Front w obwodzie donieckim. Rosjanie zapędzili się za daleko?

Na razie rosyjskie dowództwo waha się, nie mogąc od środy (gdy jego oddziały weszły do miejscowości) podjąć decyzji, czy atakować dalej, czy nie. Główny problem polega na tym, że atakujące oddziały zajęły tylko wąski pas terenu wzdłuż linii kolejowej prowadzącej do Oczeretnego.

– Ten wąski korytarz jest dobrze przestrzeliwany (przez ukraińską artylerię). Dostawa jakichkolwiek materiałów znajdującym się z przodu oddziałom (rosyjskiej) 30 samodzielnej gwardyjskiej brygady zmotoryzowanej to śmiertelnie niebezpieczne zajęcie. Szczególnie dla tych, którzy zajmują się transportem – mówi ukraiński ekspert, pułkownik rezerwy Konstantin Maszowec.

Rosjanie boją się, że ich czołowe oddziały mogą zostać w końcu pozbawione zaopatrzenia i odcięte, dlatego pewnie próbują zebrać jak największe siły do ich wsparcia. A to wymaga czasu, którego Ukraińcy im na pewno nie dadzą.