Dziambor: Kredyt dla Konfederacji na kampanię Bosaka? Sprawa jest jeszcze otwarta

W sobotę sam Bosak w Radiu Zet zaznaczył, że „rozmowy jeszcze trwają (...) z tym że z mniejszymi bankami”. - Te największe są albo zależne od rządu, albo zależne od kapitału zagranicznego i tu trzeba przyznać, że nie jesteśmy faworytami ani jednej, ani drugiej grupy - zauważył, dodając, że Konfederacja rozmawiała ze „wszystkimi dużymi bankami”.

Artur Dziambor, kontrkandydat Bosaka w prawyborach w Konfederacji, przyznał we wtorek w RMF, że sprawa kredytu „jest jeszcze otwarta”. - Tu faktycznie zobaczymy jeszcze, jak inne, niektóre mniejsze banki, zareagują na naszą prośbę - mówił.

- Natomiast my mamy szczęśliwie bardzo dzielnych i oddanych sympatyków, więc nawet jeżeli przez pożyczkę się tego nie da zrobić, to mam nadzieję, że da się to zrobić przez prywatne wpłaty - dodał Dziambor.

- Myśmy zresztą w naszym środowisku mamy bardzo długą historię tego, że robimy taki fundraising na kampanię, więc to jest raczej coś, co nie będzie żadną przeszkodą - ocenił poseł Konfederacji.