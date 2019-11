Mentzen: PiS wstydzi się przyznać, że realizuje program Razem

Mentzen zwrócił uwagę, że zniesienie limitu 30-krotności przy płaceniu składek ZUS to pomysł, który "jest wprost wpisany w program Razem". - Podobnie jak np. budowa państwowych mieszkań, czyli program Mieszkanie plus - dodał.

Polityk stwierdził, że - jeśli chodzi o program gospodarczy - punktów zbieżnych między PiS a Razem jest ok. dziesięciu.

- PiS jest obecnie na lewo od SLD i realizuje program Razem pod względem gospodarczym - stwierdził Mentzen.

Zdaniem Mentzena projekt ustawy znoszącej limit 30-krotności powinien w całości trafić do kosza, ale - jak dodał - będzie on zapewne tematem dyskusji, ponieważ jest "problemem dla Lewicy i dla Zjednoczonej Prawicy". Jak dodał Porozumienie Jarosława Gowina otwarcie jest przeciwko projektowi, a sprzeciw wobec 30-krotności to sztandarowy projekt i to czym partia Gowina odróżnia się od PiS-u.

Mentzen zapewnił jednocześnie, że wszyscy posłowie Konfederacji zagłosują przeciwko projektowi tej ustawy. Dodał, że nie tylko politycy związani z partią KORWiN, ale również narodowcy wchodzący w skład Konfederacji są "pod wieloma względami wolnorynkowi".

Polityk stwierdził też, że docelowo przymus ubezpieczeń społecznych powinien być zniesiony, ale - jak zaznaczył - "z dnia na dzień nie da się tego zrobić".

- Ale można sprawić, aby ten system był trochę bardziej ludzki. Politycy mówią np. że nie wolno zwolnić przedsiębiorców z płacenia składek na ZUS - ale taki system funkcjonuje w Niemczech. I jakoś niemieccy przedsiębiorcy z głodu nie umierają - mówił.

- Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą musi zdawać sobie sprawę z tego, z jakim ryzykiem jego działalność się wiąże - podejmuje większe ryzyko, ale może też zarobić większe pieniądze. Przedsiębiorcy są świadomą swojej sytuacji emerytalnej grupą społeczną - zapewnił.