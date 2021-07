Szułdrzyński: Czy można liczyć na rozsądek PiS-u

Mówiąc brutalnie, Komisja może zignorować pisowską wykładnię przekonującą, że TSUE nie miał prawa zajmować się polskim sądownictwem, bo rozstrzygnięcie Trybunału w Luksemburgu jest ostateczne i wiążące dla innych unijnych podmiotów. W najczarniejszym scenariuszu więc PiS musiałby się pożegnać z jakąś częścią miliardów z Unii Europejskiej, które są dla rządu fundamentalnie ważne. Zarówno Polski Ład, jak i w ogóle koncepcja PiS-u na najbliższe lata oparta była na założeniu stałego dopływu miliardów euro do polskiej gospodarki. Rząd widział się w roli dobroczyńcy rozdzielającego tę mannę – oczyma wyobraźni patrzył na wielki plac budowy, wzrost pensji i produktu krajowego brutto. To miało dać PiS zwycięstwo w wyborach 2023 roku. Na tym też opierała się kalkulacja obozu Jarosława Kaczyńskiego, by nie przeprowadzać przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Założenie to opierało się na przeświadczeniu, że gospodarka będzie rosła dzięki unijnym „sterydom", co pozwoli odbudować poparcie sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To na unijnych środkach Jarosław Kaczyński snuł wizję radykalnego podniesienia się poziomu życia w Polsce, tak by przegonić bogate kraje Zachodu.