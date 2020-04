Bogusław Chrabota: Monitorowanie komórek – kwestia zaufania

Taki po prostu mamy czas, cywilizacja technologiczna, dzieło nas samych, by wszystko było jasne, narzuciła swoje reguły i swoje instrumentarium. I nie ma drogi powrotu do cnotliwej i bezgrzesznej przeszłości. Skoro tak, to zatem i rząd powinien mieć prawo w interesie społecznym do monitorowania niektórych zachowań. Do takich zachowań zaliczam m.in. przestrzeganie zasad kwarantanny, czyli wymuszoną samoizolację ludzi z kręgów ryzyka. Ośmielam się nawet twierdzić, że może to być niezbędne wobec konieczności uruchomienia gospodarki i życia społecznego. To cele ważniejsze niż obywatelskie prawo do niepodporządkowania się nakazom.