Michał Szułdrzyński: Kto powstrzyma skok PiS na media

Obóz rządowy – można się było przekonać o tym w środę, oglądając TVP Info – usiłuje odwrócić kota ogonem, szczując na media, które wzięły udział w proteście. „Koncerny medialne nie chcą się dzielić z Polakami wielomilionowymi zyskami", „Koncerny medialne traktują Polskę jako kolonię", „Międzynarodowe koncerny medialne nie chcą płacić na służbę zdrowia, kulturę i zabytki" – to tylko kilka z „pasków" w rzekomo informacyjnym programie telewizji publicznej. Tymczasem wśród sygnatariuszy listu znajdujemy takie „zagraniczne" koncerny, jak wydawca „Rzeczpospolitej" polska firma Gremi Media, polski Polsat, polskie: Interia, „Polityka", „Tygodnik Podhalański", „Tygodnik Powszechny" oraz polskich wydawców „Gazety Wyborczej" czy „Dziennika Gazety Prawnej" i wiele innych... To pierwsze kłamstwo.

Drugie brzmi, że to podatek, który ma obciążyć żyjących z reklam w naszym kraju technologicznych gigantów, jak Facebook czy Google. Owszem, to potężny problem, że te firmy nie płacą podatków w krajach, gdzie generują zysk. Po pierwsze, jednak nie ma żadnej pewności, czy PiS uda się zmusić te firmy do płacenia podatków w Polsce, a po drugie, dlaczego przy okazji chcą opodatkować firmy, które w Polsce podatki już płacą? I tu trzecie kłamstwo – każda z legalnie działających firm w Polsce już płaci na polską „służbę zdrowia, kulturę i zabytki", bo płacą tutaj wszystkie obowiązujące składki i daniny. To m.in. z tych podatków dziś finansowana jest telewizja publiczna, walka z koronawirusem czy budżet resortu finansów. Nie jest więc prawdą, że reklamy są w Polsce nieopodatkowane – od każdej z faktur wystawionych na usługi reklamowe każda z firm medialnych płaci VAT i PIT.

