Murem za wolnym dziennikarstwem

Kluczowe dla przyszłości projektu PiS jest to, czy będzie miał poparcie koalicjantów. Jasno wypowiada się Porozumienie Jarosława Gowina. Jego politycy podkreślili, że „z niepokojem" analizują projekt nowego podatku od mediów. W najbliższych dniach, po wysłuchaniu głosów środowiska dziennikarskiego oraz opinii publicznej, partia Gowina ma przedstawić ostateczne stanowisko. Gowin – bez rozłamowców – ma w Sejmie 13 głosów. To wystarczy do tego, by zablokować projekt ustawy w głosowaniu.

Analiza Jacka Nizinkiewicza: Pawłowicz miała rację, że się za nas wezmą