Jacek Nizinkiewicz: Pawłowicz miała rację, że się za nas wezmą

Prorządowa „Gazeta Polska Codziennie" miała na swojej stronie internetowej zdjęcie: „Jarosław Kaczyński Człowiekiem Roku 2020", TV Republika tłumaczyła, że „większość protestujących mediów to hipokryci. Uważają, że wolno im wszystko". Podobne komentarze można było znaleźć na portalu wpolityce.pl. TVP Info opowiadała zaś bajkę o niemieckich mediach, które nie chcą płacić podatku, co ilustrowało m.in. logo polskiego Polsatu. Oburzenia nie krył m.in. nadworny sympatyk PiS i specjalista władzy od wszystkiego Miłosz Manasterski. Członek Agencji Informacyjnej wyrażał zadowolenie, że w ramach protestu niezależne media przestały nadawać. „To, że dzisiaj pewne media są wyłączone, to lepiej dla Polski, bo Polacy mają dostęp tylko do rzetelnej informacji" – przekonywał Manasterski i dodawał, że przeciwnicy podatku od reklam to „media, które nie są obiektywne", a akcję nazwał „buntem przeciwko państwu polskiemu mediów antypolskich". Tomasz Sakiewicz (redaktor naczelny „GPC") na antenie tej samej stacji twierdził, że „protest mediów jest skierowany przeciwko wolności słowa", ponieważ jeden z dystrybutorów wycofał się z kolportażu jego mediów. Michał Karnowski („wSieci", wpolityce.pl) uznał, że to nie protesty dziennikarzy, ale wielkich koncernów.