Pytania o losy podatku od reklam. Oczy skierowane na Gowina

Nie przekonuje to opozycji ani też innych uczestników debaty publicznej. W środę poparcie dla wolności mediów w Polsce ogłosił m.in. biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Jerzy Samiec, który w mediach społecznościowych podkreślił, że zapowiadane przez rząd daniny to ograniczenie wolności słowa. W podobnym tonie wypowiadają się także nauczycielskie związki oraz przedsiębiorcy.

Jednocześnie europoseł Adam Bielan, który przez część polityków partii jest uznawany za p.o. prezesa, stwierdził w środę, że temat był konsultowany z wicepremierem Jarosławem Gowinem, a samo oświadczenie to dowód na to, że Gowin wykorzysta każdą okazję, by „rozhuśtać łódkę".

Co na to politycy Porozumienia wierni Gowinowi? Jeden z nich sugeruje w rozmowie z nami, że Adam Bielan będzie musiał sam szukać w partii poparcia dla tego projektu. I dodaje, że politycy Porozumienia – 12 osób plus Jarosław Gowin – będą sprzeciwiać się ustawie w jej obecnym kształcie, jeśli do głosowania nad nią dojdzie w Sejmie. W tym tkwi zapowiedź, jakie będzie ostateczne stanowisko zarządu oraz to, że projekt w obecnym kształcie nie przejdzie przez Sejm. To właśnie na Jarosława Gowin najczęściej spoglądają teraz politycy opozycji.