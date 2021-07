Tomasz Krzyżak: Arcybiskup Skworc rezygnuje w sposób dyplomatyczny

Watykan zakończył postępowanie dotyczące ewentualnych zaniedbań przy wyjaśnianiu spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich wobec abp. Wiktora Skworca.

Obecny metropolita katowicki miał się dopuścić zaniedbań w czasie, gdy pełnił funkcję biskupa tarnowskiego (1998-2011). Piszę „miał”, bo z komunikatu archidiecezji krakowskiej, która na zlecenie Stolicy Apostolskiej prowadziła postępowanie wyjaśniające nie wynika to wprost. Sugerują to li tylko decyzje, które w odniesieniu do swojej osoby podjął sam hierarcha. Rezygnując ze stanowisk zajmowanych w Konferencji Episkopatu Polski i zobowiązując się do finansowego wsparcia wydatków diecezji tarnowskiej, związanych z wykorzystaniem seksualnym małoletnich, uznał niejako swoją winę.

Zadziwiać może brak rezygnacji z funkcji metropolity katowickiego – co przez wielu było oczekiwane. Wydaje się jednak, że prośbę abp. Skworca o wyznaczenie koadiutora – czyli biskupa z prawem następstwa – należy odczytywać jako rezygnację złożoną w bardzo dyplomatyczny sposób, przy jednoczesnej zgodzie Stolicy Apostolskiej.

Na korzyść abp. Skworca mogło bowi...

