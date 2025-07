Odwołanie prymasa Polski z funkcji odpowiedzialnego za zespół powołujący komisję ds. pedofilii w Kościele, potem de facto likwidacja Katolickiej Agencji Informacyjnej, rezygnacja prezesa i wiceprezesa tej instytucji złożona, gdy biskupi postanowili sprowadzić agencję do roli biura prasowego – to kolejne z całej serii wydarzeń, które uświadamiają, w jakiej sytuacji znajduje się Kościół w Polsce. To już nie jest powolny proces wygasania jego znaczenia, ale prawdziwy demontaż dokonywany przez przerażonych wizją zmian hierarchów. Wielu z nich jest bowiem tak przestraszonych faktem, że coś się zmienia, że występuje przeciw samej idei zmiany i w efekcie niszczy instytucję, która jest im powierzona.

Kościół pielęgnuje własny, często fałszywy obraz, który uniemożliwia mu jakąkolwiek głębszą zmianę

A jeśli szukać głębszej przyczyny, to będzie nią sama natura Kościoła, który nie tylko jest przywiązany do tradycji, ale i – wbrew często powracającym zapewnieniom – zatroskany o własną przyszłość. W efekcie, aby uniknąć unicestwienia, pielęgnuje własny, często fałszywy obraz, który uniemożliwia mu jakąkolwiek głębszą zmianę. Świetnie pokazuje to włoski ekonomista i filozof Luigino Bruni w niewielkiej książce „Kolory łabędzia”, która właśnie ukazała się w języku polskim.

„Każda wspólnota odczuwa (...) przemożny lęk przed własnym unicestwieniem, ponieważ bardzo trudno jej zrozumieć, że jeśli nie zniszczy stworzonego przez siebie idola ideału, będzie skazana na śmierć – dlatego ze wszystkich sił strzeże idola mylnie utożsamianego z ideałem. Decydującym czynnikiem, który często staje na przeszkodzie rozpoczęciu prac nad obaleniem idola, jest absolutny brak gwarancji, że jakakolwiek nowa wiara zajmie miejsce tej, którą powinniśmy i chcielibyśmy obalić. Przejmuje nas lęk, że razem z obrazem Boga, który sobie stworzyliśmy, stracimy na zawsze także Jego samego” – pisze autor.