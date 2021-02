Szułdrzyński: Ekrany akustyczne ze śniegu

Nowa droga była planowana tam od dziesięcioleci. I była bardzo potrzebna – szczególnie most łączący południowe dzielnice Wawra z Wilanowem. Wszak dotąd między mostem siekierkowskim a mostem w Górze Kalwarii było trzydzieści kilometrów, co niezwykle obciążało ten pierwszy ruchem mieszkańców Wawra, Józefowa i dalej na wschód położonych miejscowości, a którzy chcieli dostać się do pracy po drugiej stronie Wisły.

Wszystko w początkowych planach wyglądało fantastycznie. Pod otwocką linią kolejową miał powstać tunel, dalej wysokie estakady miały sprawić, że cenne przyrodniczo wawerskie bagna nie miały ucierpieć. W dodatku planowano 25 kilometrów ekranów pochłaniających hałas. Słowem sama wygoda i żadnych obciążeń dla okolicznych mieszkańców.

Mieszkańcy spokojnie przeżyli niedogodności związane z trwającą kilka lat budową. Niemniej niepokojące sygnały zaczęły się już wcześniej. Zamiast tunelu pod linią kolejową ostatecznie zaplanowano tzw. „wannę”, czyli zniwelowano teren o kilka metrów w dół, a zarówno tory kolejowe, wschodnią i zachodnią nitkę ul. Patriotów puszczono po wiaduktach. Jak się można domyślać oznacza to znaczne zwiększenie hałasu w okolicy, który wcześniej zamknąłby się w tunelu. Tłumaczono mieszkańcom, że wanna jest jak tanie wino: dobra, bo tania.