„Sojusznicy uzgodnili nowy podział odpowiedzialności wyższych rangą oficerów w strukturze dowodzenia NATO, w którym europejscy sojusznicy, w tym najnowsi członkowie NATO, będą odgrywać ważniejszą rolę” – poinformował Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to grono 32 szefów obrony, tzw. chief of defence, w polskim slangu militarnym zwane „czodowiskiem”.
I tak, zamiast Amerykanów, połączonym dowództwem w Neapolu, które odpowiada głównie za południową flankę, będzie dowodził włoski generał. Dowództwem w Norfolk, odpowiedzialnym za rejon północny, Brytyjczyk. Co kluczowe, tym w Brunssum, które odpowiada za operacje w naszym regionie, będą dowodzili na zmianę generałowie niemiecki i polski. Za to Amerykanie dalej będą odpowiadać za sojusznicze dowództwa lądowe i powietrzne, a dodatkowo także morskie.
Ten komunikat wpisuje się w szerszy proces większej „europeizacji” NATO. Innymi przykładami są choćby wzrost europejskich wydatków na obronność – znacznie szybszy niż Ameryki – a także mająca przeciwdziałać sabotażom na Bałtyku operacja Baltic Sentry, w której udział biorą tylko europejscy sojusznicy, czy zminimalizowanie zaangażowania Amerykanów w hubie logistycznym w podrzeszowskiej Jasionce.
Co warto podkreślić, te zmiany w dowództwach zatwierdzili wojskowi, a nie politycy i są one rozłożone w czasie. Najpewniej obecni dowódcy zakończą swoje kadencje, tutaj się nikt nie spieszy. Fakt, że Ameryki militarnie w Europie będzie za jakiś czas nieco mniej, to już oczywista oczywistość. Ale jeśli ten proces nie będzie gwałtowny, zostanie dobrze zaplanowany i zajmie np. siedem, osiem lat, to wszyscy na tym skorzystamy, ponieważ zyskamy większe zdolności do samodzielnej obrony.
Z polskiego punktu widzenia oczywiście najlepszą wiadomością jest to, że na zmianę z Niemcami będziemy pełnić rotacyjne dowództwo w Brunssum. Ponoć na to stanowisko chrapkę mieli także Turcy, ale m.in. dzięki poparciu naszych zachodnich sąsiadów to jednak polski czterogwiazdkowy generał będzie w przyszłości pełnił tę funkcję. A to ma znaczenie.
Warto podkreślić, że ten polski sukces to efekt konsekwentnego działania kolejnych rządów, z różnych opcji politycznych. To pokaz tego, że w dziedzinie bezpieczeństwa możemy działać wspólnie. Na pytanie, czy przykładem takiego działania ponad podziałami była środowa Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego, proszę sobie odpowiedzieć samodzielnie.
