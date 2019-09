Płociński: Bastion Nibylandii

Bo przecież nic gorszego nie mogło spotkać świata niż 16-letnia aktywistka. Prawdziwy horror. Do czego to doszło, by prawie dorośli nastolatkowie interesowali się światem, klimatem, i uwaga – tylko dla czytelników o mocnych nerwach! – polityką. Nie o taki świat walczyli prawicowi publicyści, ubolewający dziś, że wykorzystuje się „biedne dziecko” i kradnie mu się młodość. Piotruś Pan byłby dumny. Poza tym, gdyby to chociaż był jakiś przebojowy młody mężczyzna, ale dziewczynka?

Sam jestem przekonany, że świat jest zbyt skomplikowany, by dogmatycznie traktować nawet tak istotne kwestie, jak zmiany klimatyczne. A względny porządek społeczny jest stanem zbyt cennym i trudnym do osiągnięcia, by lekką ręką poświęcać go w imię bliżej nieznanych celów. I nie sądzę, by Thunberg czy młodzież zgromadzona w piątek na strajkach klimatycznych to wszystko rozumieli. Też więc traktuję ich protekcjonalnie, ale nie przyszłoby mi do głowy, by krytykować ich za to, że chcą się w coś angażować, czegoś dowiadywać, wytykać dorosłym błędy.

