Dąbrowska: Opozycja ma deadline

Każdy, kto umie się targować, wie, że najlepsze efekty osiąga się, przeciągając negocjacje najdłużej, jak tylko można, po to, żeby strona, której zależy bardziej, poczuła za plecami ścianę. A której stronie bardziej zależy? To właśnie jest największą tajemnicą negocjacji. Czy to Polskie Stronnictwo Ludowe ma interes, by iść z Platformą Obywatelską, czy PO, żeby iść z ludowcami? Na oko – opłaca się to obu stronom, rzecz w tym, że muszą wytargować z partnerem takie warunki, by opłacało się to wciąż po zawarciu umowy koalicyjnej. To oznacza, że PSL nie może zgodzić się na Sojusz Lewicy Demokratycznej – bo na tym straci. Sojusz ma wielu kandydatów i na pewno będzie się rozpychał, choć podobno na finiszu rozmów trochę obniżył wymagania. PO z kolei potrzebuje SLD, by nie tracić głosów na rzecz bloku lewicowego, który powstanie, jeśli Włodzimierz Czarzasty zostanie wyrzucony na margines. Niedobitki Wiosny z Lewicą Razem raczej PO nie zagrożą.

Koalicja PO–PSL opłaca się więc partnerom – ogólnie, a diabeł tkwi w konkretnych ustaleniach. Kurz i lustra pokazujące wahania programowe i obawy o kierunek, w jakim podąży koalicja, to tylko okoliczności, w jakich odbywa się targ. Sprzedawcy dywanów na Bliskim Wschodzie gotowi są kupującemu przedstawić całą swoją rodzinę, od najmniejszego potomka i stada kóz, na które muszą zarobić.

Kupujący ma poczuć się jak bezduszny krwiopijca, chcący odjąć od ust dzieciom sprzedawcy ostatnie daktyle. Problem w tym, że targi polityczne mają daleko bardziej poważne konsekwencje niż wzór na perskim dywanie. Przeciągając tworzenie koalicji, politycy narażają swój elektorat i własne interesy polityczne. Bo kiedy deadline minie – wszystko przestanie mieć znaczenie: koalicyjny układ, miejsca na listach i kierunek polityczny. Wtedy po prostu jest już za późno na cokolwiek.