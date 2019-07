Konwencja PiS: Kaczyński definiuje stawkę jesieni

Blisko 5 tysięcy osób na konwencji PiS usłyszało też, że stawką wyborów jest zatrzymanie "ofensywy zła". W praktyce oznacza to pozycjonowanie się PiS jako partii "centrum", która ma zatrzymać nadmierny skręt światopoglądowy. Politycy PiS od dawna powtarzają, że jedyne co oferuje opozycja to właśnie skręt w lewo i cofnięcie transferów socjalnych.

Poszukiwanie nowych zasobów wzrostu to główny kierunek zaprezentowany w sobotę podczas wystąpienia prezesa PiS. Kierunek bardzo ogólny, ale "Rzeczpospolita" już wcześniej informowała, że PiS w Katowicach nie zapowie nowych konkretnych programów, a Kaczyński zdefiniuje tylko szeroko pojętą filozofię rządzenia i przedstawi zarys pomysłu na kolejną kadencję.

Konkretów można się spodziewać na kolejnej konwencji, gdy PiS zaprezentuje zaktualizowany program, oparty częściowo o dyskusje panelowe w Katowicach. Jednak politycy PiS w kuluarach mówią, że stanie się to dopiero w sierpniu, być może pod koniec następnego miesiąca. PiS uznaje, że w trakcie wakacji nie opłaca się przedstawiać konkretnego programu. Temu towarzyszy przeświadczenie - o czym mówił w tym tygodniu szef sztabu Joachim Brudziński - że przeszkadzanie z polityką Polakom w wypoczynku (na spotkaniach w miejscowościach wypoczynkowych itd.) jest przeciwskuteczne. PiS chce w jakimś sensie dać Polakom odpocząć od sporu politycznego. Niech korzystają z owoców wzrostu gospodarczego i transferów społecznych podobnych do tych na Zachodzie.

"My chcemy dać Polakom święty spokój na co dzień, dostatnie życie i wolność życia rodzinnego" - mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z "Rzeczpospolitą" premier Mateusz Morawiecki. Dlatego nowy kierunek ma być - jak mówił Kaczyński - polityką kontynuacji, z korektami co do akcentu. "Dobra zmiana: ma być kontynuowana. Bo skoro PiS ma w sondażach ponad 40 proc, a opozycja na kilka miesięcy przed najważniejszymi (jak sama powtarza) wyborami po 1989 nie jest pewna nawet, w jakim formacie pójdzie do wyborów, to po co zmieniać to, co tak bardzo się politycznie sprawdza?