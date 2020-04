Piotr Mazurkiewicz: Władza na wojnie ze sklepami

Obecny rząd z handlem, zwłaszcza wielkopowierzchniowym, nigdy nie żył dobrze. Firmy były oskarżane o najgorsze – od niepłacenia podatków po niszczenie małych polskich sklepów. Pod naciskiem Solidarności wprowadzono zakaz handlu w niedzielę z takimi wyłączeniami, aby to duże sklepy na nim ucierpiały. Podobna była intencja podatku od sprzedaży detalicznej, zawieszonego do stycznia 2021 r.

Rząd ma jeszcze w zanadrzu nowe pomysły, jak choćby przepisy mające na celu obronę konsumentów przed spekulacyjnym podnoszeniem cen np. produktów dezynfekujących. Planowane przepisy są jednak tak niejasne, iż za chwilę może okazać się, że zaczniemy mieć centralne planowanie, ile co może kosztować. Rząd nie bierze pod uwagę tego, że wysokość cen to efekt nie tylko marży handlowca, ale też kosztów producenta – i jeśli zapotrzebowanie na produkt rośnie na całym świecie, tak że fabryki nie nadążają z produkcją, to polski przepis tego nie zmieni. Jeśli ustalone zostaną takie marże, że w konsekwencji ceny będą na zbyt niskim poziomie, to firmy po prostu przestaną te produkty sprzedawać – i kto na tym zyska? Telewizja Polska na pewno odtrąbi kolejny sukces rządu, ale czy ktoś poza nią również potraktuje to w ten sposób?