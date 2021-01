Krzysztof Adam Kowalczyk: Rząd luzuje śrubę. O milimetr

Władza naprawia swoje błędy ze zbyt radykalnym lockdownem, głównie w handlu. Nie wszystkich zadowoli.

Od 1 lutego otwarte zostaną wszystkie sklepy w galeria i centrach handlowych – oczywiście w ścisłym reżimie antycovidowym. Nareszcie. Nie bardzo mogłem zrozumieć, jaka logika kierowała tymi, który zabronili mi kupna koszuli czy spodni w sklepie osiedlowej galerii, w którym zwykle było trzech klientów na krzyż, a jednocześnie pozwalała otworzyć drogerię w tym samym centrum handlowych. I kazała ustawić się ludziom w kolejce do niej, bo trwały tzw. godziny dla seniorów, a wewnątrz szalał na zakupach tłum składający się z jednej emerytki. Poniżej dalsza część artykułu

Koniec tzw. godzin dla seniorów to dobry ruch, nie rozumiem dlaczego rząd tak długo się przed tym wzbraniał, przecież już było lepiej dać osobom starszym prawo do robienia zakupów poza kolejnością, od rana do wieczora.

Podobnie dobrym ruchem jest uchylenie od 1 lutego drzwi do muzeów i galerii sztuki. Nie rozumiem dlaczego były zamknięte, skoro można było pójść do kościoła czy np. do supermarketu, gdzie przebywa z reguły znacznie więcej osób i ryzyko zakażenia jest większe.