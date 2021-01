Sklepy znów otwarte od 1 lutego. Znikają godziny dla seniorów

Zgodnie z oczekiwaniami rząd luzuje nieco zasady lockdownu przyznając, że to ostrożny krok, ponieważ nie stwierdzono wpływu wprowadzenia tych restrykcji na sytuację epidemiologiczną. W efekcie w reżimie sanitarnym będą ponownie otwarte sklepy w centrach handlowych. - By umożliwić stopniowy powrót do normalności - mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. - Pojawił się apel o zniesienie godzin dla seniora, więc zostają od 1 lutego zniesione - dodaje.

- Mamy stopniowy spadek dziennych zakażeń, najbardziej dynamiczne były w grudniu, później był impuls do stabilizacji. W ostatnim tygodniu sytuacja wygląda trochę lepiej i z całą pewnością to efekt dyscypliny podczas okresu ferii. To pokazuje, że było to dobre rozwiązanie - dodał.